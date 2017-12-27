Göçerler "yayla yolunun" açılmasından mutlu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilkbahardan itibaren güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının kaldırılacağını açıklamasıyla umutlanan göçerler yeniden yaylalarda yetiştirdikleri binlerce koyun ve keçiyle ülkedeki hayvancılık sektörüne katkı sunmayı istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Bahardan itibaren yaylalara çıkış yasağını kaldırıyoruz

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalan göçerler, yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasının sevincini yaşıyor.

Şırnaklı yetiştiriciler de yayla sevinci yaşıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak sınırına yakın Çalışkan beldesinde yetiştiriciler, hayvancılık için büyük önem taşıyan yaylaların yolunu açacak kararı sevinçle karşıladı.

Çalışkan beldesinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hüseyin İnal, belde halkının çoğunun geçimini hayvancılıkla sağladığını belirtti.

Yaylalara ilişkin yasağın sona ermesinin en çok beldeye yarayacağını dile getiren İnal, "Çünkü beldemiz Cudi Dağı'nın eteklerinde yer alıyor. Bu alanda hayvanları otlamak için çok güzel yaylalar var. Yasaklar sona erdiğinde hayvancılığın önü açılacak ve hayvanlardan bu şekilde daha fazla verim alınacak." ifadelerini kullandı.

Yetiştiricilerden İrfan Timur, yaylaların yasak olması nedeniyle hayvanlarını belde yakınlarına otlatmaya götürdüklerini söyledi. Yasağın sona ermesiyle hayvanları daha iyi alanlara gönderebileceklerini, bunun önemli bir gelişme olduğunu belirten Timur, karardan dolayı Cumhurbaşkanına teşekkür etti. Hasan Mete, terör saldırılarından önce hayvanlarını istedikleri alanda otlatabildiklerini ancak saldırılar nedeniyle yaylalara götüremedikleri için hayvanlarını köyde yetiştirmek zorunda kaldıklarını aktardı.

Mete, "Bunun neticesinde hayvanlardan fazla verim alamıyorduk. Hayvancılık bitme noktasına geliyordu. Bu şekilde et ve süt üretimi gitgide azalıyordu. Ancak Cumhurbaşkanımızın Hakkari'de yapmış olduğu açıklama bizleri çok sevindirdi." dedi.

Kaynak: AA