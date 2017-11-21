Glutensiz gıdaya ulaşım kanunla kolaylaştırılacak

TBMM Çölyak Hastalığı Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, çölyak hastaları için yoğun bir çalışma başlatıldığını açıkladı.

Tamer, yaklaşık 6 ay önce TBMM'de kurulan komisyonun çalışmalarının yıl sonuna doğru tamamlanmasının planladığını söyledi.

Türkiye'de kayıtlı 70 bin civarında çölyak hastasının bulunduğunu ancak bu sayının 10 katı kadar da kayıtsız hasta olduğunu tespit ettiklerini vurgulayan Tamer, ülke nüfusunun 10'da birinin bu hastalıkla mücadele ettiğine dikkati çekti.

Tamer, çölyak hastalığının tedavisinin glutensiz gıdayla mümkün olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Glutensiz gıda üreten firmaların sayısını Türkiye'de artırmak gerekiyor. Onların problemleri neyse onu ortadan kaldırmak gerekiyor. Glutensiz gıda üretimi önceki yıllarda yok denecek kadar azdı. Son 10 yılda bu tür ürün üreten firma sayısı arttı ve gelişti. İthal edilen ürünler de kısa sürede tüketilmesi gerektiği için problem oluyordu, çok da pahalıydı. Türkiye'de üretilen glutensiz gıdalar hem hastalarımıza rahat bir şekilde iletilecek hem de ülkenin her yerinde gıdalara ulaşım kolaylaştırılacak."

"Özel gıda reyonları oluşturulacak"

Tamer, glutensiz gıdaların daha rahat alınıp satılabilmesi için de yasal düzenlemeler yapılacağını dile getirdi.

Türkiye'nin son 10 yılda glutensiz gıda üretiminde adete çağ atladığına işaret eden Tamer, çeşitliliği artırılan glutensiz gıdaların ücretlerinin ise ciddi oranda düşürüldüğünü anlattı.

Kanunla market ve AVM'lerde glutensiz gıda reyonlarının kurulmasını sağlayacaklarını bildiren Tamer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Komisyonumuz 19 Aralık'ta raporunu hazırladıktan sonra Meclis Başkanı'na teslim edecek. Çıkabilecek kanunları 4 parti olarak yakından takip edeceğiz. Eksik olan kanunların çıkarılması, alışveriş merkezlerindeki (AVM) raf sisteminin zorunlu hale getirilmesi, dışarıdan gelecek ürünlerin KDV'leri ve girişleriyle ilgili yeni düzenlemeler olacak. Glutensiz gıda ürünlerinin test ücretlerinin de biraz daha düşürülmesiyle ilgili de önerilerimiz olacak."

"Glutensiz gıdalar bizler için ilaç gibi"

Şanlıurfa Çölyak Hastaları Derneği Başkanı Hasan Doğan da hastalarla ilgili yapılacak yeni düzenlemelerin camiada sevinçle karşılandığını aktardı.

Özellikle market ve AVM'lerdeki reyonların çok büyük kolaylıklar sağlayacağını bildiren Doğan, şunları söyledi:

"Şu anda marketler ve AVM'ler glutensiz malzemeler bulundurmuyor. Bizim için de çocuklar markete gittiği zaman en azından glutensiz malzemelerin bulunması daha iyi. Örneğin geçen gün ben bir markete gittim, reyonda glutensiz gıda bulunmadığı için çocuğun gözleri doldu, o da bizim için çok üzücü oldu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Ahmet Eşref Fakıbaba da bu konuyu yakından takip ediyor ve bizimle beraber hareket ediyor."

Yaklaşık 12 yıldır çölyak hastası olan Nesrin Atay ise kendileri açısından erişebilirlik ve ulaşabilirliğin hayati önem taşıdığını ifade etti.

Yapılacak düzenlemeyle artık glutensiz gıdaya kolay ulaşabileceklerini kaydeden Atay, "Glutensiz gıdalar bizler için ilaç gibidir. Yaşamak için ömür boyu diyet yapmak zorundayız. Bu gıdalara herkesin ucuz şekilde ulaşabilmesi bizler için çok büyük önem arz ediyor." dedi.

AA