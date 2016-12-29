Gizli tanık FETÖ'nün 'uyuyan hücreleri'ni anlattı

İzmir'de Şubat 2016'da gizli tanık olan ve verdiği bilgiler doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Karşıyaka eyalet yapılanmasının" deşifre edilmesini sağlayan "Yeğen" kod adlı gizli tanık, Terörle Mücadele Şubesinde şubat ayında verdiği ifadede örgütün "uyuyan hücreleri"nden de bahsetti.

FETÖ'nün deşifre olmaya karşılık kendisini sağlama alarak iç bünyesinde paralel bir yapı kurduğunu, bu yapının il ve ilçe imamlarına bağlı olarak çalışan "eğitim danışmaları"ndan oluştuğunu anlatan "Yeğen", örgütün ilgisi altındaki öğrencilerin asker, polis veya bir başka kamu kurumunda görevlendirilmesine bu danışmanların karar verdiğini belirtti.

"Gölge imam"

Sınav sorularının da bu eğitim danışmaları aracılığıyla sınava girecek özel kişilere ulaştırıldığını aktaran "Yeğen", MİT, asker ve polis yapılan kişilerden örgütte gizliliğine büyük önem verilen "Hususiler"in sorumlu olduğunu kaydetti.

Gizli tanık "Yeğen", eğitim danışmanlarının büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, bu kişilerin yapı içerisinde bir nevi "gölge imam" olduklarına işaret etti.

"Uyuyan hücreleri" de takip ettirmişler

Gizli tanık "Yeğen", FETÖ'nün "uyuyan hücreleri"ne ilişkin şu bilgileri verdi:

"Örgüt içerisinde 'Hususi' diye tabir edilen, örgütün kripto ve mahrem bilgilerini bilen, yapı içerisinde örgütün 'uyuyan hücreleri' diye adlandırılan kişileri de takip eden şahıslar bulunur. Bu şahıslar genellikle Milli Eğitim müdürlüklerinde görev yapan örgütün kemik kadrolarından olan öğretmenler ile mühendislik, doktorluk ve hukuk öğrencilerinden oluşur. 'Hususiler'i takip eden kişiler de hiçbir zaman kendilerini deşifre etmezler. 'Hususiler'i bölge il veya eyalet ile ilçe imamları ile bu konumlardaki eğitim danışmanları haricinde kimse bilemez. Bu kişiler, daha marjinal giyinir, fiziki görünümleri asla örgüt üyelerinin fiziki görünümüne benzemez."

Gülen'in "Hususiler"e verdiği önem

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de "Hususiler"e özel önem verdiğini ifade eden "Yeğen", Gülen'in verdiği talimatında "Örgüt içerisinde maddi bir sorun yaşanırsa ilk önce hususi kardeşlerimizin ödemelerini yapın. Bu konuda kesin talimatımdır. Gerekirse evinizi ve arabanızı satıp 'Hususiler'in ödemesini yapacaksınız." ifadelerini kullandığını aktardı.

İzmir polisi "uyuyan hücreleri"nin peşinde

İzmir polisi, gizli tanık "Yeğen"in ifadelerinde de geçen ve Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un öldürülmesi sonrasında yeniden gündeme gelen FETÖ'nün "uyuyan hücreleri"nin deşifre edilmesi için çalışmalarını yürütüyor.

Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren ve Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olan Mevlüt Mert Altıntaş'ın saldırı emrini kimden ve nasıl aldığını araştıran istihbarat ve terörle mücadele ekipleri, "Yeğen" kod adlı gizli tanığın bahsettiği "Hususiler" üzerine yoğunlaştı. Altıntaş'ın İzmir'de nerelere gittiğini araştıran ekipler, zanlının telefonundaki HTS kayıtlarından da kimlerle iletişim halinde olduğunu inceliyor.

Hücresel yapılanmayı çözmek için bütün ayrıntıları değerlendiren ekipler, "uyuyan hücre" olarak nitelendirilen gizli yapılanmanın açığa çıkarılması için yoğun çaba harcıyor.