"Gizemli göller" turizme kazandırılmayı bekliyor

Canova Köyü'nde bulunan Karagöl, görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 70 metrelik çukurdaki gölü halka şekilde çevreleyen ağaçlar, göle ilginç bir görüntü kazandırıyor.

Canova Köyü'ne yaklaşık 1.5 kilometre mesafedeki göl, keşfedilip turizme kazandırılmayı bekliyor.

Karagöl’e 300 metre mesafedeki Canova Gölü de turkuaz renginde.

Canova Köyü'nde dikkat çeken bir başka göl ise, Canova Krater Gölü. Köyden yaklaşık 2.5 kilometre uzaklıkta olan göl, hafif bir tepenin ucunda yaklaşık 200 metre derinliğe sahip.

Göl turkuaz renginde ve içerisinde çok sayıda balık var.

Köy sakinleri turizme kazandırılmasını talep ediyor

Köy sakinlerinden Selim Şahin, göllerin çok güzel olduğunu ancak fazla tanınmadıkları için ziyaretçilerinin az olduğunu anlatarak, göllerin turizme kazandırılmasını istedi.

Köy sakinlerinden İbrahim Önder de, köylerinde bulunan göllerin araştırılmaya değer olduğunu, gölleri ayrıcalıklı kılan özellik ve güzelliklerin bulunduğunu söyledi.

Kaynak: İHA