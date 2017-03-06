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Giresun'daki FETÖ/PDY soruşturmaları

Giresun'da FETÖ/PDY'ye yönelik devam eden soruşturmalar kapsamında, 361 kişinin tutuklu olduğu bildirildi.

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Giresundaki FETÖ/PDY soruşturmaları

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, başsavcılıkça başlatılan soruşturmalarda bugüne kadar bin 263 kişi hakkında adli işlem yapıldığını belirtti.

FETÖ/PDY üyeliği, yöneticiliği ile "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" suçlarından halen 361 şüphelinin tutuklu olduğunu kaydeden Kaya, cezaevinden tahliye edilen 62 kişi ile 315 şüpheli hakkında da adli kontrol kararının uygulandığını aktardı.

Kaya, soruşturma çerçevesinde 59 şüpheli hakkında yakalama kararı bulunduğunu, halen 3 kişinin gözaltında tutulduğunu vurgulayarak, soruşturmaların halen gizlilik içerisinde yürütüldüğünü kaydetti.

Etiketler: giresun, fetö, PDY, soruşturma
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