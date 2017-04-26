  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Giresun'daki FETÖ soruşturması

Farklı tarihlerde gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Giresundaki FETÖ soruşturması

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında farklı zamanlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 11 kişiden biri tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, kanun hükmünde kararname ile kapatılan bir vakfın 8 üyesi ile "ByLock" kullandıkları belirlenen 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden ByLock" kullanıcısı bir kişi tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler: giresun, fetö soruşturması, tutuklama, Terörle Mücadele
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