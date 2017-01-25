  • 25 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.803
    EURO 4.082
  • BIST 83614.24
    ALTIN 147.216
Buradasınız : » » Giresun'daki FETÖ operasyonunda 6 polis tutuklandı

Giresun'daki FETÖ operasyonunda 6 polis tutuklandı

Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 6 polis tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Giresundaki FETÖ operasyonunda 6 polis tutuklandı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 17 Ocak'ta Giresun, Trabzon, Ordu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 polisin, 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Giresun Adliyesine sevk edilen 6 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınanlardan daha önce 15 polis adliyeye sevk edilmiş, 13'ü tutuklanmış, ikisi ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Öte yandan biri il abla mütevelli heyetinde olduğu belirlenen bir kadın ile "ByLock" kullandığı tespit edilen bir öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. AA

Etiketler: Giresun merkezli FETÖ, polis tutuklama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER