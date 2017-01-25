Giresun'daki FETÖ operasyonunda 6 polis tutuklandı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde 17 Ocak'ta Giresun, Trabzon, Ordu, İstanbul, Ankara, Kayseri, Samsun ve Erzurum'da eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 polisin, 6'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Giresun Adliyesine sevk edilen 6 polis, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınanlardan daha önce 15 polis adliyeye sevk edilmiş, 13'ü tutuklanmış, ikisi ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Öte yandan biri il abla mütevelli heyetinde olduğu belirlenen bir kadın ile "ByLock" kullandığı tespit edilen bir öğretmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. AA