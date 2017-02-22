Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Yılgın köyünde uyuşturucu madde sattıkları belirlenen S.C., H.K. ve S.K. isimli şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında 23 adet uyuşturucu hap ile 80 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında Y.L. ve D.Ö. isimli şüpheliler de daha sonra gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tirebolu Adliyesine sevk edilen 5 zanlıdan S.C. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.