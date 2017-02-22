  • 22 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.61
    EURO 3.791
  • BIST 88683.94
    ALTIN 143.527
Buradasınız : » » Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'da uyuşturucu operasyonu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Giresunda uyuşturucu operasyonu

Giresun'un Tirebolu ilçesinde, uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İlçeye bağlı Yılgın köyünde uyuşturucu madde sattıkları belirlenen S.C., H.K. ve S.K. isimli şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında 23 adet uyuşturucu hap ile 80 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında Y.L. ve D.Ö. isimli şüpheliler de daha sonra gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Tirebolu Adliyesine sevk edilen 5 zanlıdan S.C. ve H.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Etiketler: giresun, uyuşturucu, operasyon
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER