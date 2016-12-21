Giresun'da teröre karşı yürüyüş

AK Parti, CHP, MHP, Saadet Partisi ve BBP İl Başkanlıklarının organize ettiği ve sivil toplum kuruluşlarının desteklediği yürüyüşe, Giresun Valisi Hasan Karahan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Komutanı Albay Ali İhsan Ersoy, Giresun Emniyet Müdürü Uğur Öztürk, siyasi parti il başkanları ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı.

Debboy mevkisinden başlayan yürüyüşte yaklaşık 250 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açılırken, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Türk-Kürt kardeştir, huzuru bozan kalleştir", "Polis ve askere uzanan eller kırılsın" sloganları atıldı.

Gazi Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, Atatürk Meydanı'nda sona erdi.

Burada ortak basın bildirisini okuyan Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, Türkiye'yi bölmek isteyenlere karşı, kalleşçe gerçekleştirilen terör saldırılarını kınamak ve herkese Giresun halkının tek yumruk olduğunu göstermek amacıyla yürüyüşün gerçekleştirildiğini söyledi.

Son zamanlarda Türkiye üzerinde oyunlar oynanmak istendiğini belirten Çakırmelikoğlu, "Sözde birbirleri ile ilgisi olmayan terör örgütleri, aynı dönemde ülkemizi hedef alıyor. Terör saldırıları ile birlik ve beraberliğimiz bozulmak isteniyor. Önce 15 Temmuz darbe girişimi, önceki hafta İstanbul'da 44 polisimize, geçen hafta sonu Kayseri'de 14 askerimize yapılan hain saldırı ile canımız gerçekten çok yandı." dedi.

Yürüyüş saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.