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Giresun'da terör operasyonu: 1 şehit

Giresun Güce'de güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

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Giresunda terör operasyonu: 1 şehit

Giresun Güce kırsalında arama tarama faaliyetlerini sürdüren güvenlik güçleri, bu sabah Kavaklıbel mevkisinde bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile karşılaştı.

Çıkan çatışmada 1 asker ağır yaralanırken, örgüt mensupları ormanlık alana kaçtı.

Yaralı asker, Güce Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulans ile Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı asker kurtarılamayarak şehit oldu. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları da hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, şehit, güce, giresun
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