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Giresun'da merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 tutuklama

Giresun'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf asker tutuklandı.

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Giresunda merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 10 tutuklama

Giresun merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 muvazzaf asker tutuklandı.

Aralarında FETÖ soruşturması kapsamında halen cezaevinde bulunan eski Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru'nun emir astsubayının da bulunduğu 10 asker dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından zanlılar, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

Mahkeme süreci sabah 07.00'ye kadar süren 10 muvazzaf asker, tutuklanarak Giresun E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

Giresun merkezli 3 Ekim'de düzenlenen operasyonda, Ankara, Sakarya, Şırnak, Gaziantep, Karaman, Kırklareli ve Bursa'da 10 muvazzaf asker gözaltına alınmıştı.

Etiketler: giresun, 8 il, fetö, tutuklama
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