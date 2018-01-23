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Giresun'da köpeği otoyola atan şüpheli tutuklandı

Giresun'da baygın bir köpeği otoyola atarak ölümüne sebep olan 59 yaşındaki B.U hakkında Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı, zanlı tutuklandı.

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Giresun'da baygın bir köpeği otoyola atarak ölümüne sebep olan 59 yaşındaki B.U polis ekiplerince yakalandı.

Giresun Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelinin olay esnasında alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheliye emniyet görevlilerince olay esnasında çekilen kamera görüntüleri izletildi.

B.U, görüntüdeki kişinin kendisi olduğunu teşhis etti. Köpeğin kendisini takip ettiğini, bu esnada yoldan geçen bir arabanın çarptığını, ondan sonra onu alıp kenara koyduğunu belirtti.

Olay anında alkollü olduğunu söyleyen şüpheli hakkında mala zarar verme ve Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldığı ve zanlının tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler: otoyol, köpek, giresun
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