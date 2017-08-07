Giresun'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan Öztürk yönetimindeki 28 AV 934 plakalı kamyonet, Uzundere köyü Erikdere mevkisinde devrildi.
Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Erol Çoban, Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA
Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Hasan Öztürk yönetimindeki 28 AV 934 plakalı kamyonet, Uzundere köyü Erikdere mevkisinde devrildi.
Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Erol Çoban, Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA