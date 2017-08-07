  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Giresun'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'da kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Giresun'un Dereli ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

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Giresunda kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Hasan Öztürk yönetimindeki 28 AV 934 plakalı kamyonet, Uzundere köyü Erikdere mevkisinde devrildi.

Sürücü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Erol Çoban, Dereli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. AA

Etiketler: kamyon, kaza, giresun
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