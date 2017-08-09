Giresun'da iş yerinde tüp patladı: 1 yaralı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir restorandaki tüpün patlaması sonucu bir kişi yaralandı.

İlçenin Liman mevkisindeki bir restoranda bulunan tüp, henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Bu sırada restorana yakın bir yerde yürüyen Nuri Demiröz, patlamanın etkisiyle savrulan bir cismin başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Demiröz, ambulansla Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın etkisiyle restoran ve yanındaki yaklaşık 10 iş yeri ile bazı evlerde hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de restorandaki yangını söndürdü.

Patlamaya tanık olan Erden Keskin, olaydan çok kısa bir süre önce sahilde işlettiği büfeyi kapatıp sabah namazına gitmek için restoranın önünden geçtiğini belirttti. Keskin, "Oradan geçer geçmez arkamdan büyük bir patlama duydum. O an bomba patladı sandım. Sonradan öğrendim ki tüpmüş. Beş on saniyeyle olaydan yara almadan kurtuldum." dedi.