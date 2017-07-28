Giresun'da iki kişi denizde kayboldu

Giresun'da denizde akıntıya kapılan iki kişi kayboldu.

Tirebolu ilçesine bağlı Yılgın köyü sahilinde Ümit Kılıç ve Onur Öztürk, serinlemek için denize girdi.

Öztürk'ün akıntıya kapılarak gözden kaybolduğunu fark eden Kılıç, arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Kılıç da bu sırada dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sahil güvenlik ve AKUT ekipleri ile Giresun Belediyesinin dalgıçları arama kurtarma çalışması başlattı.

Hem denizden hem de havadan yapılan aramaya rağmen Öztürk ve Kılıç'a henüz ulaşılamadı. Ekiplerin arama kurtarma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, olay yerine gelen Kılıç ve Öztürk'ün yakınları arama kurtarma çalışmalarını gözyaşları arasında takip etti.