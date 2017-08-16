Giresun'da FETÖ operasyonu

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 kişiden kalan son ikisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bir üsteğmen ile bir avukat çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 17'si tutuklanmış, 3'ü savcılık sorgusunun ardından, 9'u ise mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.