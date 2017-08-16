  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Giresun'da FETÖ operasyonu

Giresun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda bir muvazzaf asker ile bir avukat tutuklandı.

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Giresunda FETÖ operasyonu

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında 3 Ağustos'ta, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan 31 kişiden kalan son ikisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen bir üsteğmen ile bir avukat çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan 29 kişi adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 17'si tutuklanmış, 3'ü savcılık sorgusunun ardından, 9'u ise mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: giresun, fetö, bylock
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