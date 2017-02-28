Giresun'da FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında aralarında doktor ve sağlık çalışanlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması çerçevesinde, Giresun'da kamu personellerine yönelik operasyon başlatıldı.
Operasyonda doktor ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu 10 kamu personeli gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlardan bazılarının meslekten daha önce ihraç edildiği, bazılarının ise "ByLock" kullandıkları belirlendi.
Zanlılar, gözaltı işleminin ardından Giresun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan daha önce gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA