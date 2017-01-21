Giresun'da eylem hazırlığında 4 terörist yakalandı

Güvenlik güçleri, bölücü terör örgütünün Karadeniz yapılanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Son olarak Giresun Espiye'ye bağlı Ericek köyünde örgüte silahlı üye kazandırmak için bölgeye gelen 4 PKK'lı tutuklandı.
Eylem hazırlığında olan teröristlerden Gülsüm Kaya'nın 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimde, Halkların Demokratik Partisi'nden Erzincan 2'nci sıra milletvekili adayı olduğu belirlendi.
Teröristlerin sorgusunun ardından Espiye ilçesi kırsalında teröristlere ait bir sığınak bulundu.
Muş'ta 6 gözaltı
Muş'ta da Jandarma, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.
Operasyon sonucu, 6 kişi gözaltına alındı.