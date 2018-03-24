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Giresun'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun merkez ve üç ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale edilerek kontrol altına alındı. Olayda can veya mal kaybı yaşanmadı.

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Giresunda çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

Giresun'da merkez Alınca köyü ile Görele ilçesi Daylı köyü, Espiye ilçesi Cibril Mahallesi ve Bulancak ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Alevlerin ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındığını belirten Giresun Orman Bölge Müdürü Mustafa Özkaya, herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Özkaya, bölgede esen poyrazın durmasıyla riskin azaldığını dile getirerek, "Merkezdeki yangının elektrik direğinin devrilmesi kaynaklı olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Diğer yangınlarda da rüzgar etkili oldu ama şu an için bir sıkıntı yok." dedi.

Zarar gören alanların çok büyük olmadığı bilgisini veren Özkaya, yangınlarla ilgili bugün teknik çalışma yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: giresun, orman yangınları
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