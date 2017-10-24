Giresun'da bir terörist yakalandı

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereli ilçe kırsalında bölücü terör örgütü üyesi "Aram" kod adlı Mustafa Tolucan'ın yakalandığını bildirdi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, dün ilçeye bağlı Kulakkaya Yaylası bölgesinde ihbar üzerine jandarma tarafından terör operasyonu gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yakalanan şahsın PKK terör örgütü Karadeniz yapılanmasına mensup 'Aram' kod adlı Mustafa Tolucan isimli bölücü terör örgütü mensubu olduğu, Başsavcılığımızca ilgili terör örgütü mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiş olup hakkında açılan adli soruşturma devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA