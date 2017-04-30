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Buradasınız : » » Giresun'da bin 374 kişiye FETÖ'den adli işlem

Giresun'da bin 374 kişiye FETÖ'den adli işlem

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, FETÖ soruşturmaları kapsamında bugüne kadar tutuklu bulunan 276 kişi hakkında 80 iddianame hazırlandığını bildirdi.

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Giresunda bin 374 kişiye FETÖden adli işlem

Giresun Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, FETÖ soruşturmaları kapsamında bugüne kadar tutuklu bulunan 276 kişi hakkında 80 iddianame hazırlandığını bildirdi.

Kaya, yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında bugüne kadar bin 374 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, FETÖ/PDY üyeliği, yöneticiliği ile "6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından halen 403 kişinin tutuklu olduğunu belirtti.

Yargılamaların başlaması için iddianamelerin hazırlanması süreçlerinin de hızla devam ettiğini dile getiren Kaya, bugüne kadar tutuklu bulunan 276 kişi hakkında 80 iddianame hazırlandığını söyledi.

İddianame hazırlananlar arasında müebbet hapis cezası istenen 3 polis memurunun da yer aldığını aktaran Kaya, şöyle devam etti:

"Polis memurlarının darbeye destek verdikleri belirlendi. 3 polis memuru hakkında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik" eylemlerinden dolayı müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Yine 170 kişi hakkında örgüt üyeliğinden 5 ile 15 yıl, diğer kişilerle ilgili olarak da örgüt yöneticiliğinden 10 ile 15 yıl arasında ceza istemleriyle iddianameler hazırlanmış durumda. Bu kişiler arasında kamu kurum ve kuruşlarının imamları, semt ve ilçe imamları, maddiyatçılar, bölge talebe mesulleri gibi kişiler yer alıyor."

Kaya, hazırlanan iddianamelerin bir kısmıyla ilgili yargılamaların sürdüğünü, bir kısmının ise ağır ceza mahkemesince kabul sürecinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Etiketler: giresun, fetö, PDY, fetö bilanço
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