Giresun ve İstanbul'da faaliyet gösteren şirkete kayyum

Giresun ve İstanbul'da bir şirkete yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma doğrultusunda Giresun ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirkete yönelik 14 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında firma sahiplerinin bulunduğu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şirketin sahibi 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şirkete, ilgili mahkeme tarafından kayyum ataması yapıldı.