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Giresun ve İstanbul'da faaliyet gösteren şirkete kayyum

Giresun ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirkete kayyum ataması yapıldı.

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Giresun ve İstanbulda faaliyet gösteren şirkete kayyum

Giresun ve İstanbul'da bir şirkete yönelik düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma doğrultusunda Giresun ve İstanbul'da faaliyet gösteren bir şirkete yönelik 14 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında firma sahiplerinin bulunduğu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şirketin sahibi 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 zanlı, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şirkete, ilgili mahkeme tarafından kayyum ataması yapıldı.

Etiketler: giresun, İstanbul, kayyum, fetö
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