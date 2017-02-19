Giresun merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı 17'ye çıktı

Giresun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 17'ye yükseldi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Giresun merkezli Trabzon, Sivas ve Samsun'da bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında emekli olan ve meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu eski öğretmen 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4'ü savcılık sorgusunun ardından, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giresun merkezli Trabzon, Sivas ve Samsun'da 16 Şubat'ta bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında emekli olan ve meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu eski öğretmen 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Eski komiser yardımcısı tutuklandı

Öte yandan Giresun'da gözaltına alınan 3'ü eski polis 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan eski komiser yardımcısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.