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Giresun merkezli 22 ilde FETÖ soruşturması: 3 tutuklama

22 ilde Giresun merkezli düzenlenen, FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 27 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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Giresun merkezli 22 ilde FETÖ soruşturması: 3 tutuklama

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 22 ilde Giresun merkezli FETÖ operasyonu düzenlendi. 

FETÖ'nün TSK'daki "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda yakalanan 21'i muvazzaf asker 29 personelden 27'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyede cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 3 muvazzaf asker tutuklandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 12 kişinin de bulunduğu diğer 24 zanlı ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, giresun, tutuklama, gözaltı, operasyon
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