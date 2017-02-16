  • 16 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Kar Yağışlı
Hafif Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.653
    EURO 3.899
  • BIST 88186.86
    ALTIN 145.603
Buradasınız : » » Giresun Halk Sağlığı Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Giresun Halk Sağlığı Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Giresun Valiliği, Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Fazlı Özden'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Giresun Halk Sağlığı Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Giresun Valiliği, Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Fazlı Özden'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının 15 Şubat tarihli oluru ile Özden için görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığının 15 Şubat tarihli oluru ile, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesinin 1. fıkrasının 'f' bendine göre yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere, oluşturulan kurulun 15 Şubat tarihli ve 6291 Sayılı kurul değerlendirme raporu uyarınca Dr. Fazıl Özden hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verildi."

Etiketler: giresun, Giresun Valiliği, fazlı özden
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER