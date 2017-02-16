Giresun Halk Sağlığı Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Giresun Valiliği, Halk Sağlığı İl Müdürü Dr. Fazlı Özden'in görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığının 15 Şubat tarihli oluru ile Özden için görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığının 15 Şubat tarihli oluru ile, 667 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. maddesinin 1. fıkrasının 'f' bendine göre yapılacak değerlendirmeye esas olmak üzere, oluşturulan kurulun 15 Şubat tarihli ve 6291 Sayılı kurul değerlendirme raporu uyarınca Dr. Fazıl Özden hakkında uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına karar verildi."