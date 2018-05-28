Giresun Güce'de teröristlerle çatışma

Giresun Güce Giyimli mahallesine bağlı Şaban Kalesi mevkisinde, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Timleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Takviye ekip sevk edildi

Yaklaşık yarım saat süren çatışmanın ardından terörist grup havanın kararmasıyla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken timler terörist grubu takibe aldı.

Çatışmanın ilçe merkezine 3-4 km mesafede meydana geldiği öğrenildi.

Operasyonların sürdüğü bölgeye, terörist grubu takip için takviye ekip sevk edildi.

2015'teki saldırıda 4 kişi yaralanmıştı

Güce İlçe Jandarma Karakolu'na teröristler tarafından 26 Eylül 2015'te taciz ateşi açılmış, seken kurşunlardan 4 vatandaş hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlerin yine ilçe merkezine saldırı hazırlığında oldukları ancak bölgede bir süredir görev yapan JÖAK Timleri'nin buna fırsat vermediği belirtildi.

Kaynak: İHA