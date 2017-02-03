Giresun FETÖ soruşturması: 6 gözaltı

Giresun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında daha önce meslekten ihraç edilen 5 öğretmen ile bir asker gözaltına alındı.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, "ByLock" kullandıkları belirlenen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 eski öğretmen, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Giresun merkezli Manisa, Düzce, Hatay, Erzurum ve Rize'de 1 Şubat'ta "ByLock" kullandıkları belirlenen askerlere yönelik operasyonda bir şüpheli daha gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan askerlerin sayısı 8'e yükselirken, aranan bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. AA