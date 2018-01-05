Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Çay sadece Rize için değil, tüm Türkiye için çok önemli

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çeşitli ziyaret ve programlar dolayısıyla Rize'ye geldi.

Bakan Fakıbaba ve Bak, sabah namazının ardından Cumhuriyet Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Bir çay ocağında oturan Bakanlar, burada vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Rize Valiliği'ne giden Fakıbaba ve Bak, Vali Erdoğan Bektaş ile görüştü. Ziyarette Vali Bektaş, Bakan Fakıbaba'ya doğal alabalık hediye etti. Fakıbaba'nın, kendisine takdim edilen doğal alabalık için "Önce kravata benzettim." sözleri gülüşmelere neden oldu.

"İnşallah organik tarıma geçeceğiz"

Fakıbaba ve Bak, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ettikten sonra ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'ne geçerek ÇAYKUR, özel sektör ve sivil toplum örgütü yetkilileriyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. Fakıbaba, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, organik tarım için herkesin gönüllü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Organik tarıma geçilmesi isteniyor. Tonajı, ürünün miktarı, hasılası azalmadan nasıl geçebiliriz? Bunun bir planlamasını yapalım. Geçtiğimiz zaman nerelerde geçeceğimizi kararlaştıracağız. İnşallah organik tarıma geçeceğiz. Zaten ben de Tarım Bakanı olarak, bir hekim olarak gerçekten artık azottan, nitrattan, fosfordan bu toprağın mümkün olduğu kadar kurtarılması gerektiğine inanıyorum. Bir takvim, bir planlamasını, yolunu çizip gerçekleştireceğiz."

"Çay sadece Rize için değil Türkiye için çok önemli"

Yol haritası olmadan bunu başarmalarının mümkün olmadığını ama plan, program, yol haritasını Ankara'da değil, tüm paydaşlarla ve üreticilerle birlikte yapacaklarını dile getiren Fakıbaba, "Esasında Çay Kanunu var. Bunun güncelleşmesi söz konusu. Konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Fakıbaba, "Bölgede organik tarım alanları bu sene 32 bin dönümden 40 bin dönüme çıkarılacak. Bizde yaptığımız çalışmalarda bu 40 bini nerelerde nasıl artırabiliriz? Ürün kaybı olmadan ne yapabiliriz? Bunun çalışmalarını yapacağız. Çay bizim için çok önemli. Sadece Rize için değil Türkiye için çok önemli. Stratejik ürün olduğunu biliyoruz. Tarım Bakanı olarak bir Rizeli üretici nasıl düşünüyorsa benim de öyle düşüneceğimden emin olabilirsiniz." diye konuştu.

Bölgede çaya zarar veren kelebek türüne de değinen Fakıbaba, bürokratların ve araştırma ensititülerinin bu alanda çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

"Süreyi işçi lehine çevirmek için çaba gösteriyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da mevsimlik işçilerin çalışma süresinin 9 ay 29 güne çıkarılması için planlamaların yapıldığına değinerek, "Sadece ÇAYKUR'da değil başka işletmelerde de var. Süreyi işçi lehine maksimum kullanmak için bütün kurumlarımız çaba gösteriyor. Yakından takip ediyoruz. ÇAYKUR işçimizin bir an önce emekli olabilmesi daha fazla çalışabilmesi için girişimleri düzenlemeleri yürütüyoruz. İyi olacak. Bu noktada bölgemiz için için iyi olacak." dedi.

Çayın önemine değinen ve kanun ihtiyacına vurgu yapan Bakan Bak, sözlerine şöyle devam etti:

"Çay Kanunu çalışmamız zaten var. Biz onun sorunları çözecek şekilde genişlemesini günün şartlarına uyarlanması için çalışmaları sürdürüyoruz. Başbakanlıktan bir taslak var. onu tekrar gözden geçirip en kısa sürede meclise taşımayı öngörüyoruz. İnanıyorum ki; çay üreticisi ve bölgemiz için gelecekte önemli değerler elde edeceğiz."

Kaynak: AA