Gıda güvenliğini tehdit edenlere sıkı takip

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, toplum sağlığını yakından ilgilendiriyor. Güvenli gıda için denetimlerini her geçen yıl artıran ekipler, tespit edilen usulsüzlüklere ilişkin idari yaptırım uyguluyor.

Bakanlığının etkin gıda güvenliği sağlamak için uygulamaya aldığı "Alo 174 Gıda Hattı"na da vatandaşlar, halka açık işletmelerde gördüğü usulsüzlükleri ihbar ediyor. Birincil üretimden toplu tüketim yerlerine kadar bütün aşamaları denetleyen ekipler, gıda güvenliğini tehdit edenler hakkında ifşa, idari yaptırım ve para cezası uyguluyor.

Gıdanın üretilmesinden sofralara uzanan süreci yönetmeyi amaçladıklarını anlatan Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, hasat öncesi denetime de dikkat ederek, tarla, bağ ve bahçedeki üründen numune alıp inceleme yaptıklarını belirtti.

"2017'de 1 milyon 13 bin denetim gerçekleştirdik"

Selçuk, teşkilatının Türkiye'de gıdanın güvenli olmasından sorumlu olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de gıda güvenliği açısından denetim yapıyoruz. Ülke genelindeki teşkilatlarımızda yaklaşık 7 bin kişilik bir ekiple çalışıyoruz. 2017'de 1 milyon 13 bin denetim gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimiz bu rakamın üzerine çıkarmaktır. Bu rakam 2016'da 893 bindi. Yıldan yılda artıyor. Denetimleri sağlık kriterlerine göre değerlendiriyoruz. Üründe kalıntı, katkı ve işletmelerin hijyen şartlarını denetliyoruz. Taklit ve tağşiş tespit edilen ürünleri kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. 2017'de 16 bin 900 firmaya farklı yaptırımlar uygulandı."

Denetimlerde tüketicilerin çok önemli rol üstlendiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"Alo 174 Gıda Hattı'mız var. Bu hat üzerinden gördükleri olumsuzlukları bildirmelerini istiyoruz ki denetimlerimiz daha etkin olsun. Vatandaşlarımızın bize bildirimde bulunmasını istiyoruz. Olumsuzluk üzerinde ihbarlarla yaptırım uygulamalarımız daha fazladır. Gıda denetimleri, 2002'de 39 bin 646 iken 2017'de bir milyon 13 bin 855'e çıktı. Alo 174 Gıda Hattı'nda, 14 Şubat 2009'dan 2017'ye kadar 1 milyon 941 bin 387 aramada, 480 bin 275 başvuru incelendi, 43 bin 619'u hakkında işlem yapıldı. 2012 ile 2017 yılları arasında 19 kez kamuoyuna açıklama yapıldı. 642 firmanın, bin 323 parti ürünü ifşa edildi. 2017'de toplam 85 milyon 674 bin 181 lira idari para cezası kesildi."

Kadınlar 200, erkekler 250 gram ekmek tüketiyor

Selçuk, Türkiye'de ekmeğin sofraların vazgeçilmezi olduğunu ifade ederek, Türk insanının da ekmeği terk edemeyeceğini dile getirdi.

Tam buğday ekmeği tüketmenin önemine dikkat çeken Selçuk, şunları aktardı:

"Sağlık açısından da faydalı üründür. Günlük kalori ihtiyacımızın yüzde 25'ini buradan karşılıyoruz. Bilimsel çalışmalar var. Dünyada en fazla ekmek tüketen ülkeyiz. Kadınlar günde ortalama 200 gram, erkekler ise 250 gram ekmek tüketiyor. Ekmek tüketiminden vazgeçilmesi kolay değildir. Terk edilmesin ama ekmeğimiz kaliteli olsun. Kepek oranı yerinde ve tam buğday ekmeği olsun. Bunun için çalışıyoruz. Kaliteli ekmeğin üretilmesi ve bu ekmeğin tüketilmesi lazım. Çabamız, bu yöndedir."

Kaynak: AA