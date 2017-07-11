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Buradasınız : » » Gıda deposunda çıkan yangın 4 saat sonra söndürüldü

Gıda deposunda çıkan yangın 4 saat sonra söndürüldü

Kocaeli'de bir gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Gıda deposunda çıkan yangın 4 saat sonra söndürüldü

Kocaeli'de bir gıda deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, İzmit ile Başiskele ilçeleri sınırındaki Sanayi Mahallesi'nde bir firmaya ait gıda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler yaklaşık 4 saatte alevleri söndürerek tesisin bazı yerlerindeki sac levhaları kırıp soğutma çalışmasına başladı.

Depodaki gıda maddelerinin büyük bölümünün yandığı görüldü.

Yangından zarar görmeyen ürünler iş makinesi yardımıyla depodan çıkarılarak güvenli bir bölgeye taşındı.

 

Etiketler: Kocaeli, Kocaeli yangın
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