Gıda denetçileri Ramazan'da fırsatçılara göz açtırmayacak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, gıdaların üretim aşamasından sofraya gelişine kadar her aşamada güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye genelinde gıda üreten, satan, toplu tüketime sunan kayıtlı gıda işletmelerinin denetim ve kontrolünün Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, toplam 6764 gıda kontrol görevlisiyle yürütülüyor.

Toplam 85 milyon 674 bin 181 lira ceza kesildi

Üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik gıda resmi kontrolü sayısı 2002'de 39 bin iken geçen yıl 26 katına çıkarak 1 milyon 13 bini geçti. 2017'deki denetimlerde gıda mevzuatına aykırı faaliyet gösteren işletmelere 16 bin 559 idari para cezası uygulandı. 181 iş yeri için savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Kesilen toplam idari para cezası ise 85 milyon 674 bin 181 lira.

Cezaların çoğu bozulmuş ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler, kayıt yaptırmadan faaliyette bulunan işletmeler, hijyen kurallarına aykırı faaliyetler ve Türk Gıda Kodeksi'ne uygunsuzluktan dolayı uygulandı. Denetimlein yaklaşık 174 bin 379'u gıda üretim yerleri, 467 bin 411'i gıda satış yerleri ve 412 bin 65'i de toplu gıda tüketim yerlerinde gerçekleştirildi.

En çok denetim ekmek ve çeşitlerinin üretim yerlerinde

Geçen yıl en çok resmi kontrol 39 bin 425 ile ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerine yapıldı. Bunu 31 bin 333 ile unlu mamul üretim yerleri, 24 bin 408 ile pasta, börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünlerini üreten iş yerleri, 11 bin 461 ile hazır yemek üretim yerleri izledi.

Lokanta ve restoranlara da yaklaşık 113 bin resmi kontrol yapıldı.

Bakan Fakıbaba, bu yıl denetim faaliyetlerini daha da yoğunlaştırdıklarını vurguladı.

"1 Ocak-4 Mayıs 2017'de gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine toplam 328 bin 816 denetim yapılırken, bu yılın aynı döneminde gıda denetim sayısı yüzde 12,73 artış göstererek 370 bin 676'ya ulaştı."

Ramazan denetimleri yüzde 51 arttı

Fakıbaba, geçen yıl Ramazan ayı denetimleri kapsamında Türkiye genelinde gıda üretim, satış ve sunum yerlerinde toplam 112 bin 739 denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

"Söz konusu denetimler sonucunda bin 386 işletmeye toplam 6 milyon 791 bin 396 lira idari para cezası uygulandı. 2016 yılı Ramazan ayına göre gıda denetimlerinde yüzde 51'lik artış yaşandı. Geçen sene Ramazan ayında ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerinde 6 bin 837, unlu ürünler üretim ve satış yerlerinde 6 bin, şekerleme satış yerlerinde 671, pastacılık ürünlerine ait iş yerlerinde 3 bin 609, toplu tüketim ve satış yerlerinde 89 bin 514 denetim gerçekleştirildi."

"Ramazan'da uygunsuz gıda üretenlere fırsat vermeyeceğiz"

Bakan Fakıbaba, bu yıl Ramazan ayında da geçmiş yıllarda olduğu gibi aynı hassasiyetle ve 6764 personelle yoğun denetim gerçekleştirileceğinin altını çizdi.

"Gıda denetimleri, halkımızın sağlığı açısından önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu öneme binaen hem denetimde bulunan personel sayımızı hem de denetim sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Gıdaların güvenilirliği konusunda vatandaşlarımız rahat olsunlar. Özellikle Ramazan'da tüketim artışını fırsat bilerek uygun olmayan gıda ürünlerinin üretim ve satışını yapmak isteyenlere göz açtırmayacağımızın bilinmesini isterim. Halkımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini sağlamada bakanlık olarak üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz."

Ramazan paketlerinde son kullanma tarihi denetimi

Bakanlık olarak denetimleri risk esaslı yıllık kontrol planları çerçevesinde yürüttüklerini, bunun yanı sıra şüphe ve şikayet üzerine "Alo 174 Gıda Hattı"ndan gelen başvurularla ve bilgi edinme aracılığıyla ulaşan bilgilerle yaptıklarını anlatan Fakıbaba, "Vatandaşlarımızın gıdayla ilgili tespit ettikleri uygunsuz durumları, özellikle 'Alo 174 Gıda Hattı' başta olmak üzere ilgili yerlere ulaştırmaları denetim çalışmalarımızın amacına ulaşmasında önem taşıyor" dedi.

Fakıbaba, "ramazan paketi" adı altında çeşitli gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde de gıdaların son tüketim tarihiyle etiket bilgilerinin kontrol edildiğini vurguladı.

Kaynak: AA