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Buradasınız : » » 'Gezi'nin sapanlı teyzesi' DHKP/C'den tutuklandı

'Gezi'nin sapanlı teyzesi' DHKP/C'den tutuklandı

Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda ''sapanlı teyze'' olarak bilinen Emine Cansever, DHKP/C'ye yönelik soruşturmada tutuklandı.

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Gezinin sapanlı teyzesi DHKP/Cden tutuklandı

Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelen ve kamuoyunda ''sapanlı teyze'' olarak bilinen Emine Cansever, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, geçen hafta terör örgütü DHKP/C'ye yönelik yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Emine Cansever, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılıkça ifadesi alınan Cansever, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Cansever'in, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kamuoyunda ''sapanlı teyze'' olarak bilinen şüpheli Cansever, Gezi Parkı olayları sırasında elinde sapanlı fotoğraflarıyla gündeme gelmişti.

Etiketler: gezi parkı, dhkpc, sapanlı teyze, emine cansever
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