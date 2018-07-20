Gezi Parkı olaylarıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Gezi Parkı olaylarına karıştığı iddiasıyla Atakum'da yakalanan Musab D.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
SEGBİS aracılığıyla ifade verdi
Hakkında yakalama kararı çıkarılan İstanbul'daki Ağır Ceza Mahkemesi'ne Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren zanlının tutuklanması kararlaştırıldı.
Samsun'da dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Musab D.'nin 3 yıldır arandığı öğrenildi.
Kaynak: AA