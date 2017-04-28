Genelkurmay'ın parmaklıkları arasından vatandaşa ateş açmışlar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine engel olmaya çalışan vatandaşlara bazı darbeci askerlerce Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nın parmaklıkları arasından hedef gözetmeden silahla ateş edildiği, iddianamenin ekinde yer alan fotoğraflarla ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarından 15 Temmuz 2016 gecesine ilişkin elde edilen fotoğraflar, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin 221 sanık hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan "çatı iddianamesinin" eklerinde yer aldı.

FETÖ'nün darbe girişimine engel olmak isteyen vatandaşlar Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nın çevresinde toplanarak yoğun mücadele verdi. Genelkurmay Başkanlığının güneybatısında yer alan ve İnönü Bulvarı ile Necatibey Caddesi kesişme noktasını gören kamera görüntülerine göre, gece boyunca söz konusu alanda bekleyişlerini sürdüren kalabalığın bir bölümü, saat 03.29 civarında Meclis Kavşağı ve Genelkurmay Başkanlığı Güney Nizamiyesi yönüne doğru giderken, bir bölümü bölgedeki bekleyişini sürdürdü.

Genelkurmay Başkanlığı Güney Nizamiyesinin batısındaki demir parmaklıklar arasından bu sırada Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlıkları istikametindeki vatandaşlara doğru zaman zaman ateş edildi. Bu anlar, güvenlik kameralarından elde edilen fotoğraflara da yansıdı.

Vatandaşın kahramanca mücadelesi

FETÖ'nün darbe girişimine engel olmak için vatandaşların verdiği kahramanca mücadele de güvenlik kamerası görüntülerinden alınan fotoğraflarda yer aldı.

Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nın güneyi yönünde, İnönü Bulvarı'nın Eskişehir yolu istikametini gören kameralardaki görüntülere göre, saat 01.15'ten itibaren vatandaşlar Meclis Kavşağı'ndan Genelkurmay Başkanlığı Güney Nizamiye'ye doğru ilerledi.

Tanklar ve zırhlı araçlara tepki gösteren vatandaşlar, araçların üzerine çıktı, darbecilere engel olmaya çalıştı. Bir grubun çıktıkları tankın üzerini brandayla kapatarak görüşüne engel olmaya çalışmaları da fotoğraflara yansıdı. Tanklar daha sonra Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na girdi.