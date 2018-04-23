Genelkurmay'dan 23 Nisan için özel afiş

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan özel afiş, Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde paylaşıldı.
Afişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafı ile "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun." sözleri yer aldı.
Genelkurmay Başkanlığının logosu ve Türk bayrağının da kullanıldığı görselde, şehit çocuklarının fotoğraflarına yer verildi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun pic.twitter.com/Xfdg31wQF1— TSK (@TSKGnkur) 22 Nisan 2018
Kaynak: AA