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Genelkurmay'dan 23 Nisan için özel afiş

Genelkurmay Başkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehit çocuklarının da yer aldığı özel afiş hazırladı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:14





