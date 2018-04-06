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Genelkurmay "çatı" davasında gerginlik

224 sanığın yargılandığı Ankara'daki Genelkurmay çatı davasında tanıkların dinlenilmesi sırasında, sanıklarla müştekiler arasında sözlü tartışma yaşandı.

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Genelkurmay &quot;çatı&quot; davasında gerginlik

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasının görülmesine devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gördüğü davaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Tanık sıfatıyla beyanda bulunan emekli polis Şadi Kızıloğlu, darbe girişimi sırasında dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın aracına güvenlik amacıyla eşlik ettiğini, akşam saatlerinde Çolak ile birlikte Genelkurmay Başkanlığı'na girdiklerini ifade etti.

Genelkurmay kışlasına girişten sonra terör saldırısı olduğu söylenerek yere yatırıldıklarını ve silahlarının alındığını anlatan tanık Kızıloğlu, sabah saatlerinde kışla dışına çıkabildiklerini dile getirdi.

Tanık Selami Aslaner de emekli Orgeneral Çolak'ın koruma ekibindeki polislerden olduğunu, Çolak'ın Kara Havacılık Komutanlığı'ndan çıkıp Genelkurmay'a gelişine eşlik ettiğini söyledi.

Kışla içine girdikten sonra silah sesleri gelmeye başladığını ifade eden Aslaner, "Akın1"in vurulduğu haberinin geldiğini, "Akın1"in şehit Bülent Aydın olduğunu kaydetti.

Yaşananların ne olduğunu anlayamadığını, kendilerine tatbikat olduğunun söylendiğini belirten Aslaner, yanına gelen bir askerin silahını aldığını, bu sırada darbe girişiminden haberdar olmadığını anlattı.

Duruşma salonunda gerginlik

Tanıkların çapraz sorgusuna geçildiğinde, müştekiler yüksek sesle yorumda bulundu. Sanıkların müştekilere karşılık vermesi üzerine sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin fiziki müdahale boyutuna dönüşmesini araya giren güvenlik güçleri engelledi.

Duruşmaya verilen aranın ardından müşteki ve sanık yakınlarının salondan çıkarılmasına karar verildi.

Davanın görülmesine devam ediliyor. 

Kaynak: AA

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