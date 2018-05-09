  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Genelkurmay çatı davasında darbecilere 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Genelkurmay çatı davasında darbecilere 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Genelkurmay çatı davasında, aralarında sanık eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün de bulunduğu darbecilere 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Genelkurmay çatı davasında darbecilere 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

"Yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasında savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, firari sanık FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile bazı firari sanıkların dava dosyasının ayrılarak görülmesini talep etti.

Akın Öztürk'ün de aralarında bulunduğu bazı "yurtta sulh konseyi" üyeleri hakkında, 252 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

"Yurtta sulh konseyi" üyelerinin 15 Temmuz'da yurt genelinde şehit edilen güvenlik güçleriyle vatandaşların ölümünden sorumlu tutulması talep edildi.

Örgütün sivil asker sorumlusu Birol Kurubaş'a, "anayasal düzeni ihlal" suçundan bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Yaralılardan da sorumlu tutulan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyeleri için 55 bin 880'er yıl hapis cezası istendi.

Ağırlaştırılmış müebbet istenen sanıklar arasında Mehmet Dişli, İlhan Talu, Ahmet Bican Kırker, Ali Yazıcı, Hakan Evrim de bulunuyor.

Sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin "anayasayı ihlal" "kasten öldürme" "Cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından da cezalandırılmaları istendi

Tutuksuz yargılanan 12 sanığın, delil yetersizliği nedeniyle beraati istendi.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: genelkurmay, FETÖ davası, fetö, darbe davası, darbe, Çatı davası, akın öztürk
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