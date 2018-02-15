Genelkurmay çatı davasında 15 Temmuz gazisinin beyanları alınıyor

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Genelkurmay çatı davasının duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları katıldı.

Müştekilerin beyanlarının alınmasıyla devam edilen duruşmada konuşan Mesut Tatlıdere, olay akşamı Ulus'ta bulunduğu sırada savaş uçaklarının alçak uçuş yapmaya başladığını, uçuşların yoğunlaştığı Kızılay'a doğru giderek neler olduğunu anlamaya çalıştığını dile getirdi.

Yolda gördüğü tanklar ve eli silahlı askerlerin hareketlerinden darbe girişimi olduğunu anladığını aktaran Tatlıdere, daha sonra Genelkurmay Başkanlığının bulunduğu bölgeye gittiğini ifade etti.

Müşteki Tatlıdere, "15 Temmuz akşamı aklıma Mısır ve Libya'daki darbe girişimleri geldi. Biz Türk milletiyiz. Mısır ve Libya halkına benzemeyiz. Darbeye asla müsade etmeyiz ve etmedik. Darbe girişiminde sol ayağımdan yaralandım. Sanıklardan şikayetçiyim ve davaya katılmak istiyorum." diye konuştu.

Müştekilerden Ali Bülent Ekin, 15 Temmuz 2016 akşamı evde bulunduğu sırada basın kuruluşlarından darbe girişimini öğrendiğini, devlet yetkililerinin çağrısı üzerine de Kızılay'a gittiğini anlattı.

Darbe girişiminde yaralanarak gazi olduğunu belirten müşteki Ekin, "Kızılay'a geldim. Tankların araçları ezdiğini gördüm. Bunun üzerine Genelkurmay'a gittim. Olaylar esnasında sol kolumdan yaralandım. Ben defalarca Amerika'da bulundum. İslam'a az bir şey hizmeti olabilecek bir insanın Amerika'da olmaması gerektiğini düşünüyorum. Asıl mahkemenin insanların vicdanında olması gerektiğini düşünüyorum." diyerek sanıklardan şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Darbecilerden ölü taklidi yaparak kurtulmaya çalışmış

Darbecilerin yargılanmaya başladığı günden bu yana davalara katıldığını söyleyen müşteki Ali Kaya, olay günü darbecilerin elinden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı kurtarma düşüncesiyle Genelkurmay'a gittiğini bildirdi.

Bina içindeki darbeciler tarafından kendilerine ateş edildiğini anlatan Kaya, "Burayı 5 dakika içinde boşaltmazsanız hepiniz öleceksiniz, dediler. Biz geri çekilmeye çalıştıkça darbeciler ateş ediyordu. Kurtulmak için dışarıdaki merdivenlere atlayanlara da ateş ediyorlardı. Bir ara beni öldüreceklerini düşünerek ölü taklidi yaptım. Silah sesleri azalınca kalkarak ağaçlık alana doğru koştum." dedi.

Olaylar sırasında yaralandığını dile getiren Kaya, darbecilerden şikayetçi olduğunu bildirdi.

15 Temmuz gazisi "baş münafık"tan şikayetçi oldu

Gazilerden Mehmet Aydınbelge de 15 Temmuz akşamı darbeye karşı durmak için Genelkurmay yerleşkesine gittiğini, darbecilerin yaylım ateşi sonucu yaralandığını aktardı.

Müşteki Aydınbelge, "Darbe girişimi gecesi vatanını seven herkes sokağa çıktı. Ben de eşimle birlikte Genelkurmay Başkanlığından sıkılan kurşunlar neticesinde yaralandık. Sanıklardan şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum." dedi.

Gazi Mehmet Celal Almaz da "Başta Amerika'daki baş münafık olmak üzere buradaki mankurtlaşmış müritlerinden de şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Müştekilerle sanıklar arasında zaman zaman tartışmaların yaşandığı duruşmada, 5 sanık ile bir müşteki de salondan dışarı çıkarıldı.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Kaynak: AA