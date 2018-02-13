'Genelkurmay çatı' davasına katılma talepleri kabul edildi

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları katıldı.

Duruşmada, iddianamede müşteki olarak yer alan kişi ve kurumların katılma talepleri alındı.

Taleplere ilişkin iddia makamının görüşünü alan ve sanıklara diyeceklerini soran mahkeme, yapılan müzakerenin ardından kararını açıkladı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, katılma talebinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Başbakanlık, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti, TÜRKSAT, TBMM, milletvekili Ramazan Can, Avrupa Birliği Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Vatan Partisi, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz ve milletvekili Ali Özkaya'nın katılma taleplerinin kabulüne hükmetti.

Mahkeme, davaya katılma talebinde bulunmasına rağmen Bursa Barosu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, HAK-İŞ ve Memur-SEN'in ise suçtan doğrudan zararları olmadığı nedeniyle reddine karar verdi.

"FETÖ'nün talimatıyla hareket edenlerden şikayetçiyim"

Katılma taleplerinin kabulünün ardından 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gazilere söz verildi.

Şehit Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunanlardan şikayetçi olduğunu bildirerek, "İnsanın en temel hakkı yaşama hakkıdır. Eşim Bülent Aydın'ın yaşam hakkını elinden alanlardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

Darbe girişiminde Genelkurmay'da yaralanan gazi Memduh Tarık Türköz de "Üzerimize kurşun yağdıran herkesten şikayetçiyim." dedi.

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in yakınları da avukatları aracılığıyla sanıklardan şikayetçi olduklarını belirten dilekçeyi mahkemeye sundu.

Gazi Ahmet Karakaya ise olay günü Jandarma Genel Komutanlığı önünde yaralandığını dile getirdiğini belirterek darbe girişiminde sorumluluğu olanlardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Şehit yakını ve gazi Şenol Gençer, kardeşinin 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne atılan bomba sonucu şehit olduğunu, kendisinin de yaralandığını beyan etti. Sanıklardan şikayetçi olduğunu aktaran Gençer, davaya katılmak istediğini bildirdi.

Gazi Münir Bağcı, FETÖ'nün darbe girişimi gecesi hem kendisinin hem de oğlunun yaralandığını kaydederek, "FETÖ'nün talimatıyla hareket edenlerden şikayetçiyim." diye konuştu.

Diğer şehit ve gazi yakınlarının da beyanlarda bulunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, dava dosyasına gönderilen müşteki beyanlarını okudu.

Korgeneral Mehmet Şanver'in beyanlarında, İstanbul'da kızının düğününde bulunduğu 15 Temmuz akşam saatlerinde eski Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın masasından ayrıldığını gördüğünü, Ünal'ın yanına gittiğinde kendisine, "Erbilgin'i tutuklamışlar. Siz masanızda kalın, misafirlerinizle ilgilenin. Ben durumun detaylarını öğreneceğim." dediğini aktardı.

Müşteki Şanver, bir süre sonra tekrar görüştüğü Ünal'ın kendisine, Hakan Evrim ile görüştüğünü, Evrim'in telefonunu yüzüne kapattığını ve Ankara'da uçakların uçtuğunu söyleyerek muhtemelen darbe yapıldığını söylediğini bildirdi.

Hakan Evrim'i daha sonra kendisinin de aradığını ama Evrim'in cevap vermediğini kaydeden Şanver, bunun üzerine Eskişehir Harekat Merkezi Komutanı Recep Ünal ile görüşerek, "Havadaki uçakları indirin. Kontrolsüz uçuşlara mani olun. Uçakları kapalı alanlara çekin. Pist ışıklarını söndürün. Ne yapıp edin havadaki uçakları indirin. İzniniz olmadan uçak kaldırmayın." talimatını verdiğini belirtti.

Eskişehir'den sonra da Akın Öztürk ile görüştüğünü bildiren Şanver, neler olduğunu sorduğunda Öztürk'ün, "Ben evdeyim. Gelişmeleri evden takip ediyorum. Herhangi bir bilgim yok." diye cevap verdiğini anlattı.

Daha sonra telefonda Öztürk ile Ünal'ı konuşturduğunu dile getiren müşteki Şanver, Ünal'ın Öztürk'e hitaben, "Senin emrin hilafına darbe mi yapıyorlar? Akıncı Üssü'ne git, orada senin sözünü dinleyecek çocuklar var." dediğini beyan etti.

Daha sonra düğünün yapıldığı yere darbeci askerlerin geldiğini ve derdest edilerek, Akıncı'ya götürüldüğünü kaydeden Şanver, darbecilerden şikayetçi olduğunu ifade etti.

Aksakallı da şikayetçi oldu

FETÖ'nün darbe girişiminde Özel Kuvvetler Komutanı olan Korgeneral Zekai Aksakallı'nın da beyanlarının okunduğu duruşmada, Aksakallı darbecilerden şikayetçi olduğunu dile getirdi.

Aksakallı'nın mahkemede okunan beyanında, şu ifadeler yer aldı:

"Darbe girişimi akşamı 2 araçla yolumu keserek, şahsımı derdest etmeye çalışan, aynı zamanda eşimin yaralanmasına sebebiyet veren Fatih Yarımbaş ve onunla birlikte hareket edenlerle mensup oldukları terör örgütünden şikayetçiyim. Özel Kuvvetler karargahını ele geçirerek işgal eden, ısrarlarıma rağmen eylemlerinden vazgeçmeyen başta Ümit Bak ve onunla birlikte darbeye iştirak eden ekipten, Diyarbakır'da terörle mücadele maksatlı bulundukları halde Ankara'ya gelip darbeye iştirak edenlerden şikayetçiyim. Darbenin dışarıdaki ana odakları başta olmak üzere Amerika ve Avrupa'daki FETÖ destekli sözde düşünce kuruluşları ile bazı medya ve sosyal medya hesapları üzerinden halen içeriden de destek alarak, darbe girişimini karartmaya çalışanlardan, hayatında hiç akıllı telefon kullanmamış vatan kahramanı şehit Ömer Halisdemir'i bile ByLock kullanıcısı ve kripto FETÖ'cü olarak gösterenlerden şikayetçiyim. Davaya katılmak istiyorum."

"Sen artık korgeneral değilsin"

Korgeneral Metin Gürak, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da 4. Kolordu Komutanı olarak görev yaptığını ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın emriyle Kara Havacılık ve Etimesgut Zırhlı Birlikler'de askeri bir faaliyet olmaması yönündeki emirlerini bildirmek için buraya gittiğini kaydetti.

Gürak, daha sonra geldiği 4. Kolordu'ya alınmadığını, Ankara Valiliğinden aranması üzerine Genelkurmay'da çatışma olduğu öğrenerek buraya gittiğini vurguladı.

Nizamiye'de kendisine tatbikat yapıldığının söylendiğini dile getiren Gürak, beyanına şöyle devam etti:

"Genelkurmay'da içeri girmeye çalıştığımda 'Sen kimsin?' dediler. Ben de korgeneral olduğumu söyledim. 'Sen artık korgeneral değilsin' dedikten sonra beni yere yatırıp ellerimi plastik kelepçe ile bağladılar. Bir müddet sonra beni bina içine götürdüler. Gözlerim bağlı olduğu için zaman mefhumu kalmamıştı. Bir süre sonra helikopter sesleri geldi, bizi helikopter ile 20 dakika uçtuktan sonra bir yere götürdüler. Sabaha karşı patlama sesleri geldi. Odaya gelenler, 'Geçmiş olsun, kurtuldunuz' dediler. İçeri gelenlerden biri de Korgeneral Yıldırım Güvenç'ti. Dışarı çıkarken Abidin Ünal'ı da gördüm. Beni o gece derdest edenlerden ve darbeye karışanlardan şikayetçiyim."

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA