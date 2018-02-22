Genelkurmay "çatı" davası tanık savunmaları ile devam etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılanması görülüyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Genelkurmay "çatı" davasının duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları katıldı.

Duruşmaya darbe girişiminden sonra itirafçı olan ve gizli tanık olarak "Şapka" kod adı verilen eski Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı kurmay başkan vekili albay Hakan Bıyık'ın beyanlarının alınmasıyla devam edildi.

Tanık olarak dinlenen Bıyık, FETÖ yapılanması ile 1990'lı yılların başında Harp Okulu öğrencisi olduğu dönemde tanıştığını ve darbe girişimine kadar bağını sürdürdüğünü söyledi.

Kendisinden sorumlu olan FETÖ üyesinin kod adının Cihan olduğunu belirten Bıyık, telefonuna ByLock yüklediğini anlattı.

Cihan'ın kendisini Ankara Çayyolu'ndaki darbe toplantılarının yapıldığı eve çağırdığını kaydeden tanık Bıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cihan, 6 Temmuz 2016 akşamı acilen Ankara'ya gelmemi istedi. O gece otobüse binerek Ankara'ya geldim. Bana verdiği adres, Tandoğan'da bir parktı. Bir süre sonra o da parka geldi. Cihan'ı takip ettim, bir binaya girdik. Daha sonra Cihan bana, 'Biri daha gelecek, onu bekliyoruz.' dedi. Bir süre sonra Turgay Sökmen geldi. Cihan'ın arabasına binerek Çayyolu'ndaki malum villaya gittik. Kapıyı Harun Biniş açtı. Buradan 9 Temmuz'da ayrıldım. Evde Mehmet Partigöç, Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık, Bilal Akyüz ve Barış Avalan'ı da gördüm.

Benim ayrıldığım gün eve Fırat Alakuş, yanında bir kişi ile gelmişti. Yine cumartesi günü öğleden sonra Hakan kod adlı Nurettin Oruç ve Ali Osman Gürcan da geldi. Daha sonra ben Harun Biniş'e ayrılmak istediğimi söyledim. Tek başına evden ayrılamıyorduk. Eve geliş gidişi ayarlayan araçlar vardı. Biniş, benim evden çıkmamı sağladı. Daha sonra da Ankara'dan ayrıldım."

"Villada Adil Öksüz de vardı"

Toplantının yapıldığı villada firari Adil Öksüz'ün de bulunduğunu bildiren Bıyık, evde darbe girişimi sırasında yapılacak faaliyetlerden bahsedildiğini, darbenin başarısız olması ihtimali dile getirildiğinde ise "Aklımıza böyle kötü şeyler getirmeyelim." denildiğini anlattı.

Tanık Bıyık, şunları dile getirdi:

"Villa 3 katlıydı, büyük bir salon vardı. Evde grup grup görüşmeler oluyordu. Büyük salonda sadece namaz vakitlerinde bir araya geliniyordu. Villadaki toplantılarda konuşulanlar arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Huber Köşkü'nden alınması, daha sonra denize açılan gemi ile güvenliğinin sağlanması vardı. Başbakan ve İçişleri Bakanı'nın Özel Kuvvetler tarafından alınması, yine MİT Müsteşarı'nın alınması gibi konular konuşuldu.

Şırnak'taki Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayından askerlerin getirilmesi konuşuldu. Fırat Alakuş da yanındaki kişiyle, 'Tam kadro muyuz?' diye görüşme yapıyordu."

Bıyık, Adil Öksüz'ün darbe planlarını FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e götürerek onayını alacağı hususunun da villada konuşulduğunu beyan etti.

Çapraz sorgu

Beyanların ardından tanığın çapraz sorgusuna geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Bıyık'a, "Darbe toplantısının yapıldığı villada firari Öksüz'le sık sık bir araya gelen, konuşan var mıydı?" sorusunu yöneltti.

Bıyık, "Gökhan Şahin Sönmezateş, Ömer Faruk Harmancık ve Mehmet Partigöç." cevabını verdi.

Başbakanlık avukatı Süleyman Ayhan'ın, "kendisine darbeye yönelik bir emir verilip verilmediği" sorusuna tanık Bıyık, "Benim tek suçum Cihan kod adlı sözde imamı tanıyor olmam ve çağırdığında Ankara'ya gelmiş olmam." dedi.

Darbe girişiminin başında kim olacağının sorulması üzerine Bıyık, "Adil Öksüz, 'Yan odada büyüğümüzle görüştüm. Size de selamı var.' dedi. Ben büyüğümüz dediği kişinin Fetullah Gülen denen şahıs olduğunu anladım. Gülen, Öksüz'le darbeye yönelik konuşmasında 'Siz Hulusi Akar'a söyleyin, bu yaz emekli edilmesi gündemde. Onu ikna edin.' diye söylemiş." ifadelerini kullandı.

Tanık Bıyık, darbe toplantılarının yapıldığı evde bu teşebbüsün başarısız olacağını söylediğini belirterek, bunu beyan etmesi üzerine yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben Mehmet Partigöç'e, 'Genelkurmay'a, Kızılay'a darbeye karşı insanlar geldiğinde ne olacak?' dediğimde, 'Bir şey olmaz. Zaten tanklar gelir.' dedi. Ben bu işin başarılı olmayacağını sıklıkla söyledim. Daha sonra da toplantılardan ayrıldım."

"FETÖ'cü olduğunuzu biliyorum"

Sanık eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın darbe toplantısının yapıldığı villada olmadığını iddia etmesi üzerine tanık Bıyık, "FETÖ'cü olduğunuzu, neden orada bulunduğunuzu biliyorum." dedi.

Sanıklardan birinin, "Darbe girişiminden önce bildiklerinizi gidip anlatmadığınız için pişman mısınız?" sorusuna da "Elbette, sonuna kadar pişmanım." cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Aydın'ın, sanıkların gerçekleri sakladıklarını ifade ederek, "FETÖ elebaşı Gülen, 'İtirafçı olan dinden çıkacak.' diye bir beyanda bulundu. Bu, sanıkların gerçekleri saklamasının sebeplerinden birisi olabilir mi?" sorusunu tanık Bıyık, "Evet olabilir." diye cevapladı.

Davanın görülmesine öğle arasının ardından devam edilecek.

Kaynak: AA