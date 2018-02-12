Genelkurmay çatı davası sanık savunmalarıyla devam etti

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları katıldı.

Savunma yapan eski Genelkurmay Başkanlığı Milli Müşterek Plan Şube Müdürü Özay Yılmaz, darbe girişiminden önce kurmay albay rütbesinde görev üstlendiğini dile getirdi.

Olay tarihinden önce yoğun tempo ile çalıştığını ileri süren sanık Yılmaz, 15 Temmuz 2016 günü de iş yoğunluğundan ötürü mesaiye kaldığını beyan etti.

Sanık Yılmaz, olay akşamı mesaiden ayrılacağı zaman devre arkadaşı, eski albay Doğan Öztürk'ü gördüğünü, Öztürk'ün kendisine, "Terör saldırısı olabilir." dediğini ifade etti.

Öztürk ile nizamiye bölgesine gittiğinde bir grup Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) askerinin geldiğini anlatan Yılmaz, bu askerlerden Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt'un, "Kapıları açın yoksa ateş ederim." şeklinde bağırdığını, kendisinin ise nizamiye nöbetçilerine kapıların açılmaması emrini verdiğini öne sürdü.

Bu sırada Akkurt'un ateş ettiğini, sanık Yusuf Yedidağ'ın da Akkurt'a ateş ettiğini bildiren sanık Yılmaz, Akkurt'un vurulduğunu, bu esnada uzman çavuş Mesut Kaya ile gelen 2 kişinin de Orgeneral Güler'i araçtan indirip "Emniyetli bir yere götüreceğiz." diyerek ambulansa bindirdiklerini ve bölgeden götürdüklerini iddia etti.

Güler'in kaçırılmasında bir sorumluluğu olmadığını ileri süren Yılmaz, kendisinin çatışmayı engellemeye çalıştığını, bir süre sonra kendisine de ateş edildiğini savundu.

İlerleyen saatlerde nizamiye bölgesine tankların geldiğini kaydeden Yılmaz, buradaki askerlerin bazılarından Boğaz köprülerinin kapatıldığını ve darbe girişimi olduğunu öğrendiğini öne sürdü.

Bu saatten sonra can güvenliğini sağlamak için bina içine girdiğini beyan eden Yılmaz, devam eden saatlerde de uçak sesleri ve patlama seslerinin sürdüğünü ifade etti.

İddianamede yer alan, olay akşamı darbeye yönelik bir toplantı yaptığı yönündeki ifadelerini kabul etmediğini bildiren sanık Yılmaz, darbe girişiminde bulunmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını öne sürdü.

Sanık Yılmaz'ın savunmasının alınmasına, öğle arasının ardından devam edilecek.

Darbecileri organize ettiği iddiası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Özay Yılmaz hakkında olay günü saat 20.00 sıralarında sanık eski albay Doğan Öztürk ile Stratejik Plan Dairesinin alt kısmındaki salonda askeri görevlileri topladığı ve "Silah arkadaşlarımızı hükümet içeri alacak, durum kritik, biz buna karşı karargahta yönetimi ele geçirmeyi planlıyoruz. Özel kuvvetler Genelkurmaya gelerek yönetimi ele geçirecek. Biz de içeriden kendilerine yardımcı olacağız." diyerek darbecileri organize ettiği belirtiliyor.

Sanıklardan eski albay Doğan Öztürk ile darbeci ÖKK personelinin Genelkurmaya girişine nezaret ettiği, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in kaçırılması olayı ile Yarbay Tolga Kılıçarslan'ın silahla yaralanması eylemlerine destek verdiği ifade edilen Yılmaz'ın, sabah saatlerine kadar darbe faaliyetlerine devam ettiği kaydediliyor.

Kaynak: AA