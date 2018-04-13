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Genelkurmay çatı davası 7 Mayıs'a ertelendi

Genelkurmay çatı davasında mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcılığına verilmesine hükmetti.

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Genelkurmay çatı davası 7 Mayısa ertelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasında ara karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcılığına verilmesine hükmetti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gördüğü duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine, sanık ve sanık müdafilerinin soruşturmanın genişletilmesi taleplerinin reddine, tutuklu sanıkların bu halinin devamına karar verilmesini istedi. İddia makamı, dava dosyasının esas hakkında mütalaa hazırlanması için tarafına verilmesini talep etti.

Ara karar

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, aranın ardından, tanıklar adına yazılan talimatların beklenmesine, bir kısım sanık ve müdafilerinin soruşturmanın genişletilmesi talepleri ile tanık dinletme taleplerinin dosyaya bir yenilik katmayacağından reddine karar verildiğini belirtti.

Dosyanın esas hakkında mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcılığına verilmesini kararlaştıran heyet, sanık Genelkurmay Başkanlığı Destek Kıtaları Grup Komutanlığı Nöbetçi Amiri eski binbaşı Murat Pekgüler'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Duruşma 7 Mayıs'a ertelendi.

Kaynak: AA

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