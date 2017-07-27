  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Genelkurmay Başkanı'ndan Hatay ve Şanlıurfa'ya ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve Şanlıurfa'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanından Hatay ve Şanlıurfaya ziyaret

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Hatay ve Şanlıurfa'da inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.

Akar, daha sonra Hatay'da sırasıyla 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Narlıca 2'nci Hudut Alay Komutanlığında ve Kıyıgören Hudut Karakolunda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bölgedeki ziyaretlerine devam eden Akar, Şanlıurfa'da 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığında inceleme ve denetlemeler gerçekleştirdi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret eden Akar'ın, bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor. AA

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kara kuvvetleri komutanı
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