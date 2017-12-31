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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ziyaretleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ziyaretleri

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda ve Antalya'da TCG Oruçreis Fırkateyni'nde incelemelerde bulundu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akarın ziyaretleri

Orgeneral Hulusi Akar'a, ziyaretlerinde, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz eşlik etti.

Ziyareti sırasında askerlere hitap eden Orgeneral Akar, " Vatanımızın dört bir köşesinde, sınır boylarında ve sınır ötesinde, dünyanın çeşitli bölgelerinde, karada, denizde ve havada üstün bir cesaret ve fedakarlıkla görev yapan tüm silah arkadaşlarımızın, onların değerli aile bireylerinin ve bütün güvenlik güçlerimizin yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarı dilerim." dedi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Konya
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