  • 29 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Hakkari ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın Hakkari ziyareti

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Hulusi Akar'ın dün Hakkari Yüksekova Rahmo Tepe Üs Bölgesindeki askeri birlikleri denetlemesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akarın Hakkari ziyareti

Genelkurmay Başkanlığı, Orgeneral Hulusi Akar'ın dün Hakkari Yüksekova Rahmo Tepe Üs Bölgesindeki askeri birlikleri denetlemesine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, üs bölgesine helikopterle gelen Akar'ı askerlerin selamladığı ve hatıra fotoğrafı çektirdiği anlar yer aldı.

Nöbet tutan bir onbaşıyla sohbet eden Akar, daha sonra bu askerin babasını arayarak oğluyla konuşturdu. Ardından telefonu kendisi alan Akar "Canavarla beraberiz. Bunların sayesinde bu vatan, bu millet ayakta duruyor." dedi.

Asker babası da 25 yıl önce kendisinin de aynı yerde görev yaptığını söyledi.

Mevzilerde nöbet tutan askerlerle de sohbet eden Akar, askerlere "hayırlı tezkereler" diledi. AA

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