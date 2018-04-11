  • 11 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan "vefa" ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan "vefa" ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, geçen ay Tunceli'deki birlik denetiminin ardından vefa ziyareti gerçekleştirdiği öğrenildi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akardan &quot;vefa&quot; ziyareti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Mart ayı sonunda Tunceli'deki birlikleri ziyaret etmiş, Hozat ilçesindeki "Kut-ül Amare Fatihi" olarak bilinen 51. Komando Tugay Komutanlığı'nda da denetlemelerde bulunmuştu. Akar, söz konusu birlikte 1998-2000 yıllarında komutanlık yapmıştı.

Orgeneral Akar, tugaydaki denetlemeleri sonrasında bir başka görüşme daha gerçekleştirdi. Akar, Hozat'ta Tugay Komutanı olduğu dönemde tanıştığı ve arkadaş olduğu Ahmet Yurt ile denetlemelerinin ardından bir araya geldi.

"Ahmet Dede" olarak bilinen ve ilçenin tanınmış isimlerinden olan Yurt ile görüşen Orgeneral Akar, eski günleri yad etti. Sağlık durumu iyi olmayan Yurt'tan tedavi sürecine dair bilgi alan Akar, eski arkadaşıyla bir süre sohbet etti. Yurt'a ziyareti sırasında, 1999'dan itibaren bir dönem Hozat Belediye Başkanlığı yapan Güzel Doğan da eşlik etti.

Ziyaretin, Orgeneral Akar'ın görev yaptığı günlerden beri süren dostlukları çerçevesinde nezaket amaçlı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: vefa ziyareti, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ahmet Dede
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