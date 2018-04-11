Genelkurmay Başkanı Akar, yerli İHA ve SİHA'ların üretim merkezinde

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İstanbul ve Çorlu bölgelerinde 1. Ordu Komutanlığı birliklerini denetledi.

Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal da eşlik etti.

Orgeneral Akar, kuvvet komutanları ile ayrıca "Bayraktar" insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü Baykar Makina tesislerini de gezdi.

Ziyarette, Baykar Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ile Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da yer aldı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR; Kuvvet Komutanları ile birlikte Bayraktar insansız hava araçlarının üretim ve araştırma-geliştirme (ARGE) faaliyetlerinin yürütüldüğü BAYKAR Makina A.Ş. tesislerini ziyaret etmiş ve incelemelerde bulunmuştur. pic.twitter.com/zYjbuy0HMN — TSK (@TSKGnkur) 11 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber, AA