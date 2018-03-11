Genel Başkan Yardımcısı Tezcan: CHP örgüt içi meselelerini tartışma defterini kapattı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, partisinin 19. Olağanüstü Kurultayı'yla ilgili açıklamalar yaptı.

Kurultay'ın bir tüzük kurultayı olduğunu hatırlatan Tezcan, mevcut parti tüzüğünü birinci maddeden son maddeye kadar yeniden ele aldıklarını söyledi.

Yeni tüzükle birlikte partinin 2019 hedeflerine yöneleceğini ifade eden Tezcan, "Cumhuriyet Halk Partisi, dünkü tüzük Kurultayını tamamlayarak örgüt için yapısal tartışmalar sürecini bitirdi. Artık partinin örgüt içine dönük yapacağı hiçbir tartışma kalmadı" ifadelerini kullandı.

Tüzük Kurultayı'na katkı veren herkese emeklerinden dolayı teşekkür eden Tezcan, güzel bir Kurultay düzenlediklerini dile getirdi.

Tezcan, parti olarak geleceğe bakacaklarını ve 2019'da yapılacak genel ve yerel seçime odaklanacaklarını açıkladı.

"Genel seçimlerde iki sandık olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi sandığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi sandığı. Yani 2019 yılında üç önemli seçimi birlikte gerçekleştireceğiz. Örgütümüz bu duruma hazır. Bu tüzük değişikliğiyle yapısal anlamda da geleceğin siyasetini kurmak konusunda düzenlemesini tamamlamış durumda."

"Aktif bir örgüt yaratma konusundaki çalışmalarımız devam edecek"

İl başkanlıklarının yüzde 80'inin üyelik konusunda ayrım yapılması yönünde görüş bildirdiğine dikkat çeken Tezcan, "Ama kurultay buna 'hayır' dedi. Bu bir demokratik kültürdür, bu bir özgüvendir. Bu kararın başımız üzerinde yeri var, bu konuda hiçbir rahatsızlığımız yok. Bu, bundan sonrası üyenin etkin olmasını, eğitilmesini sağlayacak düzenlemler yapılmayacak anlamına geliyor. Üyenin eğitilmesi, sandığı beklemesi, aktif bir örgüt yaratma, militan üye oluşturma konusundaki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"Güçlü örgütlerle Türkiye'de iktidara gelmeyi hedefliyoruz"

Tüzük değişikliğiyle örgütün güçlendirildiğini, il ve ilçe başkanlıklarının bulundukları yerlerde örgütün yöneteceği hükmünün özel olarak vurgulandığını ifade eden Tezcan, "Hiçbir tartışmaya mahal bırakmamak üzere il ve ilçe başkanlıklarının, 'bulunduğu birimde sadece örgütün temsilcisi değil, örgütün yöneten kadrolar olduğu' tüzüğe ifade olarak da konuldu. Güçlü örgütlerle Türkiye'de iktidara gelmeyi hedefliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Seçmen yoklaması yeni bir sistemdir"

Tezcan, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili 4 ayrı tarifin getirildiğini belirtti.

"Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, cumhurbaşkanlığı adaylığı seçmen yoklaması, ön seçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemlerinden herhangi biriyle yapılabilir. Bu yöntemlerin birkaçı birlikte uygulanabilir. Hangi yöntemlerin uygulanacağına Parti Meclisi karar verecek. Seçmen yoklaması yeni bir sistemdir. Bütün seçmelerin oy kullanacağı aday belirleme sistemini öngörür. Şu anda cumhurbaşkanlığı seçimi kanunu çıkmadığı için bu konuda yasal bir düzenleme olmadığı için ister önseçim olsun, ister seçmen yoklaması, isterse de aday yoklaması olsun hiç birisini yargının gözetiminde yapmanız mümkün değil, hakim gelmez. Çünkü bunun için bir kanun olması gerekir, bu kanuni düzenleme henüz yok. Bunları sadece örgüt denetiminde yapabilme imkanımız var. Yarın yasal düzenleme buna göre değişirse ona uygun yapabilme imkanımız olacak. Tüzüğün bu hükmü o esnekliği de içeriyor."

Gençlik kotası yüzde 20'ye çıkarıldı

Tüzük değişikliğiyle yüzde 10 olan gençlik kotasının yüzde 20'ye çıkarıldığını vurgulayan Tezcan, yenilikler arasında Etik Kurul'un oluşturulmasının da bulunduğunu, bu kurulun partinin etik illeri belirleyeceğini söyledi.

Bülent Tezcan, başarılı bir kurultay süreci geçirdiklerine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi, artık bu tüzük kurultayıyla örgüt içi meselelerini tartışma defterini kapattı. Bundan sonra artık kimse örgüt içini tartışmayacak, bundan hep beraber hedef iktidar. Yerelde, yerel yönetimlerde iktidar, genelde Türkiye'de iktidar. Artık başka meşgul olacağımız hiçbir şey yok. Bu hedefe de güçlenen örgütlerimizle ve halkla beraber ulaşacağımıza inanıyoruz. Hiçbir tereddüdümüz yok."

Sosyal Doku Vakfı Onursal Başkanı Nurettin Yıldız'ın açıklamalarına tepkilerle ilgili bir soru üzerine ise, İslam'ın en güzel yorumunun Anadolu'da ortaya çıktığını vurgulayan Tezcan, "İslam kültürünü yobaz bir anlayış ve kültürle değil; akıl, hoşgörü ve insan sevgisiyle harmanlayan kültürün Anadolu'nun bağrından ortaya çıktığını" ifade etti.

Kaynak: AA