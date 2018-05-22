Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan "Kudüs Raporu"

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü, Kudüs'te yaşananların tarihsel ve güncel veriler ışığında derlendiği bir çalışmaya imza attı.

İsrail'in vahşeti, işgal uygulamaları

Bakanlığın hazırladığı rapor, 107 sayfa ve 3 bölümden oluşuyor. "MÖ 10 binden Kudüs’ün Fethine", "Kudüs’ün Fethinden 19. Yüzyıla" ve "19. Yüzyıldan Günümüze" başlıkları altında kutsal topraklarda yaşananlar gözler önüne seriliyor.

Rakamlarla Kudüs bölümünde ise İsrail’in devlet terörü, Filistin halkına yönelik saldırı ve katliamları, insanlık dışı ambargo uygulamaları, Kudüs’e dair işgal politikaları yer alıyor.

Gazze'deki susuzluğun nedeni: İsrail'in politikaları

Raporda İsrail zulmüne ilişkin ilginç istatistikler de var. Örneğin İsrail’in 1967 yılından bu yana sistematik olarak Filistin’de söktüğü zeytin ağaçlarının sayısı ABD'nin New York şehrindeki Central Park'ın 33 katına eşit büyüklüğe ulaşmış durumda. Her zaman gündeme gelen Gazze’de su sıkıntısı söyleminin de aslında gerçek bir sıkıntı olmadığı, Gazze’nin en az Londra kadar yoğun yağış aldığı ancak İsrail’in uygulamaları nedeniyle su sıkıntısının yaşandığı bilgisi yer alıyor.

Bakanlık'tan yapılan, raporun içeriği hakkında bilgilerin verildiği açıklamada şöyle denildi:

"Raporda ayrıca İsrail zulmü altındaki Kudüs’ün demografik yapısı, eğitimi, iş gücü ve istihdamına dair bilgiler yer alırken, İsrail’in adaletsiz ve zalim politikaları neticesinde ortaya çıkan Filistin ve Gazze’deki su krizine dair çarpıcı veriler de kamuoyunun takdirine sunuluyor."

Kaynak: AA