Gençlik ve Spor Bakanı Bak, milli tekvandocuları tebrik etti

Bakan Bak, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da devam eden şampiyon ada gümüş madalya elde eden erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün için kutlama mesajı yayımladı.

Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 2. olarak gümüş madalya kazanan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün'ü kutluyorum. Milli sporcularımızın başarılarını gelecekte de sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek olan sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."​

Kaynak: AA